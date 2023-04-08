8 Nisan 2023 yayın akışı! Cumartesi günü TV'dekiler...

Ekranlarda günlük akışın yanı sıra Ramazan özel yapımları da yer alıyor.
Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra sahur ve iftara özel birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.
8 Nisan 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Yüz Yıllık Mucize, Gönül Dağı, Gülcemal ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 8 Nisan 2023 TV yayın akışı...
ATV yayın akışı
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Bir Küçük Gün Işığı
15:45 Ateş Kuşları
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
Kanal D yayın akışı
10:00 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Yerli Dizi
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Star TV yayın akışı
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Yerli Dizi
15:45 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Yıllık Mucize
22:30 Bıçaklar Çekildi (Yabancı Sinema)
Fox TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:45 Gülcemal
14:45 Yasak Elma
16:45 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gülcemal
TRT 1 yayın akışı
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:45 1 Çorba
11:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
14:55 1 Çorba
15:00 Tek Yürek
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Gönül Dağı
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
Show TV yayın akışı
08:30 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Aile
02:15 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
11:00 Gazete Magazin
12:45 Survivor Panorama
15:15 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)