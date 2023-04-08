8 Nisan 2023 yayın akışı! Cumartesi günü TV'dekiler...

Ekranlarda günlük akışın yanı sıra Ramazan özel yapımları da yer alıyor.

Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra sahur ve iftara özel birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor.

8 Nisan 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Yüz Yıllık Mucize, Gönül Dağı, Gülcemal ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 8 Nisan 2023 TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Bir Küçük Gün Işığı

15:45 Ateş Kuşları

18:45 Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

Kanal D yayın akışı

10:00 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:45 Yerli Dizi

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Star TV yayın akışı

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Yerli Dizi

15:45 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yüz Yıllık Mucize

22:30 Bıçaklar Çekildi (Yabancı Sinema)

Fox TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:45 Gülcemal

14:45 Yasak Elma

16:45 Adım Farah

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gülcemal

TRT 1 yayın akışı

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:45 1 Çorba

11:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

14:55 1 Çorba

15:00 Tek Yürek

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Gönül Dağı

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

Show TV yayın akışı

08:30 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aile

02:15 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

11:00 Gazete Magazin

12:45 Survivor Panorama

15:15 Ustalar Alemi (Yerli Sinema)

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)