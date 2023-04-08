8 Nisan 2023 yayın akışı! Cumartesi günü TV'dekiler... Televizyon ekranlarında cumartesi gününün yayın akışı belli oldu. Farklı dizi ve projelerin yer aldığı kanallarda saat ve yapımlar merak ediliyor. Peki, 8 Nisan 2023 TV'de neler var? İşte cumartesi günü TV'dekiler...

Ekranlarda günlük akışın yanı sıra Ramazan özel yapımları da yer alıyor. Diziler, yarışmalar, gündüz programları, filmler, ana haber bültenleri ve reality programların yanı sıra sahur ve iftara özel birçok yapım izleyicileriyle buluşuyor. 8 Nisan 2023 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Yüz Yıllık Mucize, Gönül Dağı, Gülcemal ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayımlanacak? İşte 8 Nisan 2023 TV yayın akışı... ATV yayın akışı 07:30 ATV’de Hafta Sonu 10:00 Kardeşlerim 13:00 Bir Küçük Gün Işığı 15:45 Ateş Kuşları 18:45 ATV Ana Haber 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar 20:00 Kardeşlerim Kanal D yayın akışı 10:00 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı 13:45 Yerli Dizi 16:00 Yerli Dizi 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Şarkılar Bizi Söyler Star TV yayın akışı 09:00 Meltem Demir İle Hanımeli 10:00 Burcu İle Hafta Sonu 12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum 13:00 Yerli Dizi 15:45 Çöp Adam 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Yüz Yıllık Mucize 22:30 Bıçaklar Çekildi (Yabancı Sinema) Fox TV yayın akışı 08:30 Çalar Saat Hafta sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Kapımdaki Dedektif 12:45 Gülcemal 14:45 Yasak Elma 16:45 Adım Farah 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Gülcemal TRT 1 yayın akışı 10:30 Hayallerinin Peşinde 11:45 1 Çorba 11:50 Alparslan: Büyük Selçuklu 14:55 1 Çorba 15:00 Tek Yürek 15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 17:45 Ana Haber 18:15 Ramazan Sevinci 20:00 Gönül Dağı 23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Show TV yayın akışı 08:30 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema) 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Kızılcık Şerbeti 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Aile 02:15 Kızılcık Şerbeti TV8 yayın akışı 07:30 Türkiye’nin Doktorları 09:00 Kırmızı Oda 11:00 Gazete Magazin 12:45 Survivor Panorama 15:15 Ustalar Alemi (Yerli Sinema) 18:30 Survivor 2023 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)