8 Ocak 2024: Pazartesi günü TV'de neler var? Yayın akışları...

8 Ocak Pazartesi FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.
Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.
Her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alıyor.
Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Hızlı ve Öfkeli 8
22:45 Yabancı Sinema Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün
Star TV
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
Fox TV
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
TRT 1
07:05 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:00 Diriliş Ertuğrul
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
Show TV
08:00 Bu Sabah
09:45 Kızılcık Şerbeti
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema En Büyük Şaban
21:45 Yerli Sinema Üç Kağıtçı
23:45 Yerli Sinema Gülen Gözler
TV8
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024