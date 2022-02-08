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- 8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 08:55
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Yeni başlayan yaz dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte 8 Şubat 2022 Salı TV yayın akışı...
8 ŞUBAT 2022 SALI BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
-
08:00 Kahvaltı Haberleri
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10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
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13:00 ATV Gün Ortası
-
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
-
16:20 Esra Erol'da
-
19:00 ATV Ana Haber
-
20:00 Destan
KANAL D YAYIN AKIŞI
-
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
-
11:00 Yaprak Dökümü
-
13:00 Gelinim Mutfakta
-
16:00 Arka Sokaklar
-
18:45 Kanal D Ana Haber
-
20:00 Yaşamak Güzel Şey
STAR TV YAYIN AKIŞI
-
07:00 Mesut Yar ile Bugün
-
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
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13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
-
16:00 Söz
-
18.40 Star Haber
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20:00 Galaksinin Koruyucuları 2
FOX TV YAYIN AKIŞI
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08:00 Çalar Saat
-
10:45 Çağla ile Yeni Bir Güm
-
13:00 En Hamarat Benim
-
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
-
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
-
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
-
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
-
09:30 Alişan'la Gülümse Hayata
-
12:15 Şefin Özel Konuğu
-
13:!5 Beni Böyle Sev
-
16:30 Seksenler (Altyazılı)
-
19:00 Ana Haber (Canlı)
-
19:55 İddiaların Aksine
-
20:00 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
-
06:00 Yeni Gelin
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08:30 Bu Sabah
-
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
-
12:15 Gelin Evi
-
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
-
18.45 SHOW Ana Haber
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20:00 Güldür Güldür SHOW
TV8 YAYIN AKIŞI
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06:30 Oynat Bakalım
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07:15 8'de Sağlık
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08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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13:30 Survivor Panoroma
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16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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20:00 Survivor All Star