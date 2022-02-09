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    8 yıllık masalsı aşk! Oğlum'un Zeynep'i Songül Öden'in eski sevgilisi Çukurova'nın Felekelisi...

    Oğlum dizisindeki Zeynep karakteriyle ekranlara dönen Songül Öden hakkında bilgiler merak edilirken, bir zamanlar aşk yaşadığı Kerem Alışık da gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 17:04
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    8 yıllık masalsı aşk! Oğlum'un Zeynep'i Songül Öden'in eski sevgilisi Çukurova'nın Felekelisi...

    Songül Öden 9 Şubat 2022 tarihinde Show Tv ekranlarında ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Oğlum dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandırıyor.

    Ferhunde Hanımlar, Vasiyet, Havada Bulut, Gümüş, Vazgeç Gönlüm, Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı, Kayıtdışı, Fi, Bir Aile Hikayesi ve Şeref Bey dizilerinde rol alan Songül Öden, oyunculuğunu yeniden konuşturacak.

    Hakkındaki bilgileri araştıran seyirciler, Songül Öden'in özel hayatını da merak ediyor.

    42 yaşındaki Öden, 2020 yılında 4 yıldır birlikte olduğu Arman Bıçakçı ile mutlu bir evlilik sürüyor.

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    Eski defterleri açan izleyiciler, Kerem Alışık detayını görmeden edemedi.

    Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Felekeli'si Kerem Alışık, yaklaşık 8 sene Songül Öden ile dillere destan bir aşk yaşadı.

    Ancak çift, 2016 yılında yolları ayırma kararı aldı.

    Ayrılık kararının Songül Öden'in evlenmek ve anne olmak istemesi nedeniyle olduğu konuşuldu ancak ihanet iddiaları da gündeme geldi.

    8 yıllık masalsı aşk! Oğlum un Zeynep i Songül Öden in eski sevgilisi Çukurova nın Felekelisi... #1

    8 yıllık masalsı aşk! Oğlum un Zeynep i Songül Öden in eski sevgilisi Çukurova nın Felekelisi... #2

    8 yıllık masalsı aşk! Oğlum un Zeynep i Songül Öden in eski sevgilisi Çukurova nın Felekelisi... #3

    8 yıllık masalsı aşk! Oğlum un Zeynep i Songül Öden in eski sevgilisi Çukurova nın Felekelisi... #4

    8 yıllık masalsı aşk! Oğlum un Zeynep i Songül Öden in eski sevgilisi Çukurova nın Felekelisi... #5

     

     


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