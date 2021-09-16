MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

MasterChef yarışmasının dün ekrana gelen bölümü eğlenceli anlara sahne olurken, elemeye giden ve dokunulmazlık alan yarışmacılar belli oldu. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması dün yine eğlenceli ve renkli anlara sahne olurken, konsept ise Tayland mutfağı oldu.

Yarışmacılar Tayland mutfağına özgü verilen yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışarak, elemeye gitmemek için mücadele etti.

Yapılan yemekler ve şeflerin tadımı sonrası mavi takım dokunulmazlığı kazanırken, kırmızı takım ise eleme oyunu oynadı.

Dün ekrana gelen bölümü takip edemeyenler, "MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEFT'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı takıma bireysel dokunulmazlık oyuncu için, MasterClass'tan kalan ürünler verildi.

Bu ürünlerden yaratıcı yemek yapmaya çalışan yarışmacıların süresi 40 dakika olurken, altı yarışmacı kıyasıya bir mücadele sergiledi.

40 dakika sonunda tadım yapan şefler, dokunulmazlık adayı olarak Emre'nin tabağını seçti.

Gecenin en iyi yaratıcı tabağını hazırlayan Emre, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.