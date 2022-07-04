80'li yılların tescilli güzeli Aydan Şener'den bikinili poz! '20 yaşında gibisiniz'

Türkiye'nin unutulmaz oyuncularından olan 59 yaşındaki Aydan Şener'in bikinili pozu sosyal medyayı salladı. Şener'in fit vücudunu görenler inanamadı.

Kilis doğumlu 59 yaşındaki Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

Şener, kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

Fatih Harbiye, Çalıkuşu gibi yapımlarda da oynayan Aydan Şener, bir dönemin unutulmaz kadın oyuncuları arasında yer aldı.

Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran Şener, güzelliğiyle ekranların sevilen yüzü oldu.

Sosyal medyayı da aktif kullanan güzel oyuncu, son olarak renkli bikinisiyle boy gösterdi.

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in fit hali de genç kızlara taş çıkardı.

Gençlere taş çıkardı

Şener'in pozunu gören hayranları oyuncuya beğeni yağdırdı.

Aydan Şener'e "20 yaşında gibisiniz", "Bu güzelliğinizi ve formunuzu nasıl korudunuz?", "Yok zaman size işlemiyor" yorumları yağdı.