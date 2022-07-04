Petrol
111.72
0.08%
Euro
17.5015
0.13%
Dolar
16.7704
0.09%
Altın
976.82
0.08%
Borsa
2464
0.81%
Bitcoin
322.747
-0.08%
BTXN Coin
6.86
-2.00%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    80'li yılların tescilli güzeli Aydan Şener'den bikinili poz! '20 yaşında gibisiniz'

    Türkiye'nin unutulmaz oyuncularından olan 59 yaşındaki Aydan Şener'in bikinili pozu sosyal medyayı salladı. Şener'in fit vücudunu görenler inanamadı.
    • 04.07.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    80'li yılların tescilli güzeli Aydan Şener'den bikinili poz! '20 yaşında gibisiniz'

    Kilis doğumlu 59 yaşındaki Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi.

    Şener, kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

    Fatih Harbiye, Çalıkuşu gibi yapımlarda da oynayan Aydan Şener, bir dönemin unutulmaz kadın oyuncuları arasında yer aldı.

    Çalıkuşu' romanının dizi uyarlamasında 'Feride' karakterini canlandıran Şener, güzelliğiyle ekranların sevilen yüzü oldu.

    Sosyal medyayı da aktif kullanan güzel oyuncu, son olarak renkli bikinisiyle boy gösterdi.

    Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener'in fit hali de genç kızlara taş çıkardı.

    Gençlere taş çıkardı

    Şener'in pozunu gören hayranları oyuncuya beğeni yağdırdı.

    Aydan Şener'e "20 yaşında gibisiniz", "Bu güzelliğinizi ve formunuzu nasıl korudunuz?", "Yok zaman size işlemiyor" yorumları yağdı.

    80 li yılların tescilli güzeli Aydan Şener den bikinili poz! 20 yaşında gibisiniz #1

    80 li yılların tescilli güzeli Aydan Şener den bikinili poz! 20 yaşında gibisiniz #2

    80 li yılların tescilli güzeli Aydan Şener den bikinili poz! 20 yaşında gibisiniz #3


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Aydın, haziranda Ege Bölgesi'nin ihracat rekortmeni oldu
    Ekonomi

    Aydın, haziranda Ege Bölgesi'nin ihracat rekortmeni oldu

    Eyüpspor, Harun Tekin'i transfer etti
    Transfer dosyası

    Eyüpspor, Harun Tekin'i transfer etti

    Görüş Bildir