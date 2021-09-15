MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

MasterChef yarışmasında dün kimin dokunulmazlık aldığı kimlerin ise eleme potasına girdiği araştırılıyor. Peki, "MasterChef'te kimler potaya girdi? Kim bireysel dokunulmazlık aldı?" İşte ayrıntılar...

MasterChef Türkiye'nin dün ekrana gelen yeni bölümünde, konsept pilavlar oldu.

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, belirledikleri bir pilavın yapımını üstlenerek karşılıklı düello yaptı.

Elemeye kalmak istemeyen ve 1 hafta daha MasterChef'te olmak isteyen yarışmacıların düellosu, eğlenceli anlara sahne oldu.

Yarışmacılar verilen sürede tabakları yetiştirerek şeflere sunmaya çalışırken, yarışmayı takip edemeyenler ise "MasterChef'te kimler potaya girdi? Kim bireysel dokunulmazlık aldı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, "MasterChef'te kimler potaya girdi? Kim bireysel dokunulmazlık aldı?"

MASTERCHEF'TE KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için bir oyun oynarken, kazanan Hasan oldu.

Hasan eleme potasına ise Burcu'yu gönderdi. Haftanın ilk eleme adayı Burcu olurken ikinci eleme adayı için yeniden oylama yapıldı.

Oylama sonucunda en çok adı yazılan Mustafa haftanın ikinci eleme adayı oldu.