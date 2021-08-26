MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Dokunulmazlığı kazanan isim..

Heyecanlı bölümleri ile seyirciyi ekrana kilitleyen MasterChef'te dün ikinci bireysel dokunulmazlığı alan isim ve takım dokunulmazlığını kimin kazandığı belli oldu. Peki, Dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında uzun bir süredir izleyici karşısında olan MasterChef, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın eğlenceli sunumu ile nefes kesiyor.

Yarışmacılar elemeye kalmamak ve bireysel dokunulmazlık sahibi olabilmek için kıran kırana mücadele ediyor.

Dün ekrana gelen yeni bölümde konsept "İspanya mutfağı" olurken, kazanan takım ise kırmızılar oldu.

Kırmızı takım bu hafta ikinci kez yarışmayı kazanırken, mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için eleme oynadı.

Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Eleme adayı olan Tahsin ve Tunahan’ın yer almadığı bireysel dokunulmazlık oyununda şefler, yarışmacılara belirli ürünler verdi. Verilen belirli ürünlerle, yarışmacılardan bir yemek ortaya çıkarmaları istendi.

40 dakika süre verilen oyunda kazananı, yapılan tadım sonrasında şefler açıkladı. Gecenin en iyi yemeğini yapan Hasan, bireysel dokunulmazlığı kazandı.