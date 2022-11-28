Petrol
81.36
-2.81%
Euro
19.5252
0.61%
Dolar
18.631
-0.01%
Altın
1.056
0.40%
Borsa
4961
0.00%
Bitcoin
308.860
-2.10%
BTXN Coin
5.79
-0.17%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    • 85 ülkede ilk sırada! Netflix dizisi Wednesday konusu nedir, oyuncuları kimler? Wednesday dizi incelemesi

    85 ülkede ilk sırada! Netflix dizisi Wednesday konusu nedir, oyuncuları kimler? Wednesday dizi incelemesi

    Netflix'de ilk sırada yer alan Wednesday adlı dizi, seyircilerin ilgi odağı oldu. Peki Wednesday dizi konusu nedir, kimler oynuyor? İşte Wednesday dizisi hakkında bilgi...
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 13:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    85 ülkede ilk sırada! Netflix dizisi Wednesday konusu nedir, oyuncuları kimler? Wednesday dizi incelemesi

    Tim Burton'ın "Addams Family" filminin yan dizisi Wednesday, 23 Kasım'da Netflix'te seyircilerle buluştu.

    Komedi ve korkuyu birleştiren dizinin yayınlandığı günden itibaren 85 ülkede en çok izlenen Netflix dizisi oldu.

    Netflix dizisi, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsünü konu alıyor.

    Kısa sürede trendlere giren dizi hakkındaki bilgiler merakla araştırılıyor. Netflix dizisi Wednesday konusu nedir, oyuncuları kimler gibi bilgiler sorgulanıyor.

    İşte Netflix'in yeni dizisi Wednesday...

    Wednesday dizi konusu

    Wednesday Addams karakteri, Amerikalı çizgi romancı Charles Addams tarafından oluşturulan kurgusal bir karakterdir.

    Wednesday, yeni ortaya çıkan medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışacak, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önleyecek ve 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi çözecek. Üstelik tüm bunları yaparken okulda kurduğu yeni ve karmakarışık ilişkilerde yolunu bulmaya çalışacak.

    85 ülkede ilk sırada! Netflix dizisi Wednesday konusu nedir, oyuncuları kimler? Wednesday dizi incelemesi #1

    Wednesday dizisi oyuncuları

    • Jenna Ortega (Wednesday Addams),

    • Gwendoline Christie (Okul Müdürü Larissa Weems),

    • Jamie McShane (Şerif Galpin),

    • Percy Hynes White (Xavier Thorpe),

    • Hunter Doohan (Tyler Galpin),

    • Emma Myers (Enid Sinclair),

    • Joy Sunday (Bianca Barclay),

    • Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka),

    • Moosa Mostafa (Eugene Ottinger),

    • Georgie Farmer (Ajax Petropolus),

    • Riki Lindhome (Dr. Valerie Kinbott)

    • Christina Ricci (Marilyn Thornhill)

    85 ülkede ilk sırada! Netflix dizisi Wednesday konusu nedir, oyuncuları kimler? Wednesday dizi incelemesi #2


    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini eve davet eden çocukla diyaloğu
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini eve davet eden çocukla diyaloğu

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Carlos Queiroz'dan Jürgen Klinsmann'a sert yanıt
    Dünya Kupası

    Carlos Queiroz'dan Jürgen Klinsmann'a sert yanıt

    Görüş Bildir