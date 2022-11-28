85 ülkede ilk sırada! Netflix dizisi Wednesday konusu nedir, oyuncuları kimler? Wednesday dizi incelemesi

Netflix'de ilk sırada yer alan Wednesday adlı dizi, seyircilerin ilgi odağı oldu. Peki Wednesday dizi konusu nedir, kimler oynuyor? İşte Wednesday dizisi hakkında bilgi...

Tim Burton'ın "Addams Family" filminin yan dizisi Wednesday, 23 Kasım'da Netflix'te seyircilerle buluştu.

Komedi ve korkuyu birleştiren dizinin yayınlandığı günden itibaren 85 ülkede en çok izlenen Netflix dizisi oldu.

Netflix dizisi, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsünü konu alıyor.

Kısa sürede trendlere giren dizi hakkındaki bilgiler merakla araştırılıyor. Netflix dizisi Wednesday konusu nedir, oyuncuları kimler gibi bilgiler sorgulanıyor.

İşte Netflix'in yeni dizisi Wednesday...

Wednesday dizi konusu

Wednesday Addams karakteri, Amerikalı çizgi romancı Charles Addams tarafından oluşturulan kurgusal bir karakterdir.

Wednesday, yeni ortaya çıkan medyumluk yeteneğinde ustalaşmaya çalışacak, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini önleyecek ve 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi çözecek. Üstelik tüm bunları yaparken okulda kurduğu yeni ve karmakarışık ilişkilerde yolunu bulmaya çalışacak.

Wednesday dizisi oyuncuları