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    En fazla merak edilen rüyalar ve yorumları

    Rüyalarla ilgili uzman olan Emine Akkaya, bazı merak edilen rüyaların yorumlarını yaptı. Çerezlik bilgiler veren Akkaya, rüyaların renklere göre değişkenlik gösterdiğini söyledi.
    • 18.05.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 18:52
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    En fazla merak edilen rüyalar ve yorumları

    Rüya yorumları alanında uzman olan Emine Akkaya, birçok merak edilen soruyu yanıtladı.

    Rüyada sevgili ile kavga etmekten yaşlı kadın görmeye kadar her soruya cevap veren Akkaya, bazı doğru bilinen yanlışlara değindi.

    Rüyaların renklere göre farklılık gösterebileceğini söyleyen Emine Akkaya'nın verdiği bilgiler, rüyalara daha farklı bir bakış açısından bakmaya yardımcı oluyor.

    Rüyada tesbih çevirmenin renklerine göre bile değişebileceğini söyleyen Akkaya, sevgiliyle kavga etmeyi ise farklı yorumluyor.

    Aslında sevgili ile kavga etmenin o kadar kötü olmadığını belirten Akkaya, rüyada yaşlı kadın görmenin mesajlarına dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor.

    En fazla merak edilen rüyalar ve yorumları VİDEO

    En fazla merak edilen rüyalar ve yorumları #1

    En fazla merak edilen rüyalar ve yorumları #2


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