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    9 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 9 Ağustos TV yayın akışları...
    • 09.08.2022 - 09:06
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    9 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Salı gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    9 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 9 Ağustos 2022 Salı TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

    16:00 Kardeşlerim

    18: 40 ATV Ana Haber

    20:00 Vanguard

    KANAL D yayın akışı

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Arası

    13:00 Yaprak Dökümü

    15:30 Aşkı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Amatör Hayat

    STAR TV yayın akışı

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

    09:45 Yüksek Sosyete

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 Kiralık Aşk

    18.45 Star Haber

    20:00 Ekşi Elmalar

    FOX TV yayın akışı

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

    20:30 Senden Daha Güzel

    TRT 1 yayın akışı

    06:20 7 Numara

    11:25 Bir Aş Hikayesi

    11:55 Masumlar Apartmanı

    15:15 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Balkan Ninnisi

    TV 8 yayın akışı

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 MasterChef Türkiye Tekrar

    14:45 Canım Annem

    15:45 Doya Doya Moda

    20:00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

    SHOW TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18.25 SHOW Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar


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