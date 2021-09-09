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- 9 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
9 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
İzledikleri dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 9 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışları...
- Haber Merkezi
- 09.09.2021 - 09:22
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
9 Eylül 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 9 Eylül 2021 Perşembe TV yayın akışı...
9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:25 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Güneşin Kızları
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Kırık Hayatlar
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 23:40 Baht Oyunus
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:45 Star Market
- 18.40 Star Haber
- 20:00 Kazara Aşk
FOX YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:00 Kiracı
- 22:15 Fulya ile Umudun Olsun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 08:55 Kalk Gidelim
- 12:35 Benim Adım Melek
- 16:10 Teşkilat (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 Doğrusu Ne?
- 20:00 Türk Sineması "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:30 Bu Sabah
- 11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
- 22:00 Sakar Şakir
- 23.45 Köyden İndim Şehre
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:30 Masterchef Türkiye
- 14:15 Paylaş Benimle
- 17:15 Masterchef Türkiye
- 20:00 Masterchef Türkiye