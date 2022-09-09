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- 9 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
9 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 09.09.2022 - 13:34
Cuma gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
9 Eylül 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
ATV yayın akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol 'da
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D yayın akışı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.45 Star Haber
20:00 Deprem
FOX Tv yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mahkum
TRT 1 yayın akışı
06:40 7 Numara
11:55 Anadolu'da Yaşam
13:00 Masumlar Apartmanı
16:15 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
TV 8 yayın akışı
07.15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
SHOW TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan
18.25 SHOW Ana Haber
20:00 Apex: Ölüm Adası