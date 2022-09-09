9 Eylül 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Cuma akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 9 Eylül TV yayın akışları...

Cuma gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

9 Eylül 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

ATV yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol 'da

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

Kanal D yayın akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.45 Star Haber

20:00 Deprem

FOX Tv yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mahkum

TRT 1 yayın akışı

06:40 7 Numara

11:55 Anadolu'da Yaşam

13:00 Masumlar Apartmanı

16:15 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

TV 8 yayın akışı

07.15 8'de Sağlık

08:30 Masterchef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

SHOW TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan

18.25 SHOW Ana Haber

20:00 Apex: Ölüm Adası