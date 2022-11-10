9 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Tuzak dizisi hayal kırıklığına uğrattı!

9 Kasım 2022 Salı Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

Dün akşam, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

9 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ATV ANA HABER ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 O KIZ KANAL D

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 O KIZ (OZET) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 TUZAK TV8

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 O KIZ KANAL D

8 ATV ANA HABER ATV

9 GECENIN UCUNDA STAR TV

10 O KIZ (OZET) KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 O KIZ KANAL D

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 O KIZ (OZET) KANAL D

9 TUZAK TV8

10 SHOW ANA HABER SHOW TV