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    9 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Tuzak dizisi hayal kırıklığına uğrattı!

    9 Kasım 2022 Salı Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
    • 10.11.2022 - 11:02
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    9 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Tuzak dizisi hayal kırıklığına uğrattı!

    Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.

    Dün akşam, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

    Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.

    Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    9 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları

    Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Kuruluş Osman özet yer aldı.

    AB Grubunda birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    TOTAL İLK 10 PROGRAM

    1 KURULUS OSMAN        ATV

    2 ESRA EROL'DA               ATV

    3 KURULUS OSMAN (OZET)          ATV

    4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT       ATV

    5 ATV ANA HABER           ATV

    6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER      FOX

    7 O KIZ  KANAL D

    8 KANAL D ANA HABER   KANAL D

    9 SHOW ANA HABER       SHOW TV

    10 O KIZ (OZET)  KANAL D

    AB İLK 10 PROGRAM

    1 KURULUS OSMAN        ATV

    2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT       ATV

    3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER      FOX

    4 TUZAK              TV8

    5 ESRA EROL'DA               ATV

    6 SHOW ANA HABER       SHOW TV

    7 O KIZ  KANAL D

    8 ATV ANA HABER           ATV

    9 GECENIN UCUNDA      STAR TV

    10 O KIZ (OZET)  KANAL D

    20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

    1 KURULUS OSMAN        ATV

    2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT       ATV

    3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER      FOX

    4 KURULUS OSMAN (OZET)          ATV

    5 ESRA EROL'DA               ATV

    6 O KIZ  KANAL D

    7 KANAL D ANA HABER   KANAL D

    8 O KIZ (OZET)    KANAL D

    9 TUZAK              TV8

    10 SHOW ANA HABER     SHOW TV

    9 Kasım 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı! Tuzak dizisi hayal kırıklığına uğrattı! #1


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