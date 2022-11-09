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- 9 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
9 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon ekranlarında bugün birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. Peki 9 Kasım Çarşamba televizyonda neler, hangi diziler var? İşte günün TV yayın akışı…
- Haber Merkezi
- 09.11.2022 - 09:11
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
9 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Kanal D’de O kız, Fox TV’de Bir Peri Masalı, Star TV’de Gecenin Ucunda, Show TV’de Hayat Bugün, ATV’de Kuruluş Osman, TV8’de ise Tuzak isimli dizilerin yeni bölümleri izleyici karşısına çıkıyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba TV yayın akışı...
9 Kasım Çarşamba televizyonda neler var?
Atv yayın akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Bir Küçük Gün Işığı
Kanal D yayın akışı
- 07:00 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Hicran
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:00 Hicran
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 O Kız
- 00:15 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
- 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Toprak İle Fidan
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Toprak İle Fidan
- 20:00 Gecenin Ucunda
- 00:15 Toprak İle Fidan
Fox TV yayın akışı
- 07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:00 Ekonomi Arası
- 10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yasak Elma
- 19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
- 20:00 Bir Peri Masalı
- 23:15 Darmaduman
- 01:45 Yasak Elma
Trt1 yayın akışı
- 08:45 Bu Toprağın Sesi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Yeşil Deniz
- 16:00 Kasaba Doktoru
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Yürek Çıkmazı
- 22:45 3’te 3
- 00:45 Teşkilat
Show TV yayın akışı
- 06:00 Aziz
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Hayat Bugün
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
Tv8 yayın akışı
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 10:30 Doya Doya Moda
- 12:45 Canım Annem
- 14:00 Yazgı
- 15:00 Kadere Karşı
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Tuzak
- 00:15 Tuzak