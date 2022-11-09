9 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

9 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında bugün birbirinden iddialı yapımlar yer alıyor. Peki 9 Kasım Çarşamba televizyonda neler, hangi diziler var? İşte günün TV yayın akışı…

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Çarşamba akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

9 Kasım 2022 Çarşamba akşamı Kanal D’de O kız, Fox TV’de Bir Peri Masalı, Star TV’de Gecenin Ucunda, Show TV’de Hayat Bugün, ATV’de Kuruluş Osman, TV8’de ise Tuzak isimli dizilerin yeni bölümleri izleyici karşısına çıkıyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 9 Kasım 2022 Çarşamba TV yayın akışı...

9 Kasım Çarşamba televizyonda neler var?

Atv yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

Kanal D yayın akışı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Camdaki Kız

Star TV yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Gecenin Ucunda

00:15 Toprak İle Fidan

Fox TV yayın akışı

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

23:15 Darmaduman

01:45 Yasak Elma

Trt1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

16:00 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

22:45 3’te 3

00:45 Teşkilat

Show TV yayın akışı

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hayat Bugün

00:15 Kızılcık Şerbeti

Tv8 yayın akışı