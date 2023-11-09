9 Kasım Perşembe 2023 TV'de neler var? Yeni dizi müjdesi! Perşembe günü yayınlanacak olan yapımlar kanalların resmi sayfalarında yer alırken, bir yeni dizi yayın hayatına başlayacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 9 Kasım 2023 yayın akışları.

ensonhaber.com

9 Kasım Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak.

Bu akşam Bir Derdim Var, Aldatmak, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Hudutsuz Sevda ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek.

Birce Akalay ve Mert Fırat'lı yeni dizi Bir Derdim Var, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

Kanal D yayın akışı

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Derdim Var

Star TV yayın akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı

06:50 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:50 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star