9 Kere Leyla film konusu nedir? Ne zaman yayınlanacak? 9 Kere Leyla filmi oyuncu kadrosu

Netflix'in yeni filmi 9 Kere Leyla konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Güçlü isimlerin kadroda olduğu film beyaz perdenin ardından Netflix'te yayına girecek.

Neredesin Firuze?, 7 Kocalı Hürmüz, F Tipi Film ve Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? gibi filmlerle tanıdığımız deneyimli ve ünlü yönetmen Ezel Akay, uzun süren sessizliğin ardından yeni filmi 9 Kere Leyla ile izleyicilerle yeniden buluşuyor.

Zengin oyuncu kadrosu, fragmanında yer alan eğlenceli sahneler ve yine fragmanda yer alan, sözlerini Ezel Akay’ın yazıp Haluk Bilginer'in seslendirdiği şarkı ile çok konuşulan 9 Kere Leyla, Netflix'te özel yayınlanacak.

9 KERE LEYLA NE ZAMAN YAYINLACAK?

9 Kere Leyla, 4 Aralık 2020 tarihinde Netflix'te yayınlanacak. 2019'da çekilen 9 Kere Leyla filminin 20 Mart 2020'de vizyona girmesi planlanıyordu ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.

9 KERE LEYLA FİLM KONUSU

Leyla (Demet Akbağ) ve Adem'in (Haluk Bilginer) yıllardır mutlu giden bir evliliği vardır. Ancak bir süre sonra evlilikleri bir çıkmaza girer.

Onların evliliklerindeki heyecan artık yok olmuştur ve Adem kalbinin yeniden atmasına neden olan bir sevdaya düşer.

Bu dönemde karşısına çıkan Nergis (Elçin Sangu) adındaki kadına aşık olan Adem, Nergis'ten başka kimseyi düşünemez olur. Ancak Adem'in aklını başından alan Nergis'in kurduğu tek kişilik dünyadan başka bir hayata geçmeye niyeti yoktur.

Boşanmayı reddeden kocasına aşırı düşkün ve domestik yönleri bulunan Leyla''yı ve Adem'in Leyla'yı kaza süsü vererek öldürmenin yollarını araması anlatılır.

9 KERE LEYLA OYUNCU KADROSU