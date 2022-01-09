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- 9 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
9 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 09.01.2022 - 08:37
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.
9 Ocak 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 9 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı..
9 OCAK 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11:15 Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken
13:00 Destan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Elysium: Yeni Cennet
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:40 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Yaşam Karşıtı
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:45 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Yerli Dizi
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
17:15 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:30 Annemizi Saklarken
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mahkum
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Evlilik Hakkında Her Şey
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Maske Kimsin Sen?
22:30 Yasak Elma
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Yeşil Deniz
08:35 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
00:15 3'Te 3
01:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
04:05 3'Te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 En Büyük Şaban
22:00 Gülen Gözler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
13:00 MasterChef Türkiye
17:00 Recep İvedik 5
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Kırmızı Oda