9 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 9 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı…

TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

9 Ocak 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 9 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı..

9 OCAK 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:15 Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken

13:00 Destan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Elysium: Yeni Cennet

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:40 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Çok Güzel Hareketler 2

15:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Yaşam Karşıtı

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:45 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Yerli Dizi

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kaderimin Oyunu

17:15 Yerli Dizi

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:30 Annemizi Saklarken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mahkum

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Evlilik Hakkında Her Şey

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maske Kimsin Sen?

22:30 Yasak Elma

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Yeşil Deniz

08:35 Payitaht "Abdülhamid"

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

00:15 3'Te 3

01:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

04:05 3'Te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 En Büyük Şaban

22:00 Gülen Gözler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

13:00 MasterChef Türkiye

17:00 Recep İvedik 5

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Kırmızı Oda