Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
594.467
0.51%
BTXN Coin
32.90
-2.08%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    9 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 9 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 08:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    9 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, bu yayın akışlarına göz gezdiriyor. Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor.

    9 Ocak 2022 Pazar akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 9 Ocak 2022 Pazar TV yayın akışı..

    9 OCAK 2022 PAZAR BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    11:15 Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken
    13:00 Destan
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Elysium: Yeni Cennet

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Konuştukça
    09:40 Magazin D Pazar
    12:00 Arda ile Omuz Omuza
    13:00 Çok Güzel Hareketler 2
    15:15 Arka Sokaklar
    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yargı
    00:15 Yaşam Karşıtı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:45 Çizgi Film Kuşağı
    09:00 Yerli Dizi
    11:00 Tülin Şahin ile Moda
    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
    14:00 Kaderimin Oyunu
    17:15 Yerli Dizi
    18:45 Star Haber
    20:00 İbo Show
    00:30 Annemizi Saklarken

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Mahkum
    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
    15:30 Evlilik Hakkında Her Şey
    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Maske Kimsin Sen?
    22:30 Yasak Elma

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:45 Yeşil Deniz
    08:35 Payitaht "Abdülhamid"
    11:50 Enine Boyuna (Canlı)
    13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
    13:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
    17:00 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Teşkilat (Altyazılı)
    00:15 3'Te 3
    01:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
    04:05 3'Te 3

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Aziz
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 En Büyük Şaban
    22:00 Gülen Gözler

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    08:30 Çook Yaşa
    09:45 10 Yaş Genç
    10:30 Gazete Magazin
    13:00 MasterChef Türkiye
    17:00 Recep İvedik 5
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Kırmızı Oda


    Görüş Bildir