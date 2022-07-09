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- 9 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
9 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 09.07.2022 - 10:07
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
İşte 9 Temmuz 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
ATV
07:30 Kardeşim Benim
09:50 Alvin ve Sincaplar
11:40 Görevimiz Tatil
13:50 Biz Böyleyiz
16:10 Bizi Hatırla
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Rio
2 22:00 İnanılmaz Örümcek Adam
STAR
09:00 Ayrıcalıklı Rotalar
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
22:45 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:30 Gırgıriye'de Cümbüş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
SHOW
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çok Güzel Hareketler 2
16:30 Gırgıriye'de Cümbüş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Senden Daha Güzel
16:15 Tozluyaka
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gizli Saklı
22:30 İlk Buluşma
23:45 İbrahim Selim ile Bu Gece
TRT
06:45 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları
08:50 Hanımağa'nın Gelinleri
11:50 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı Kurban 2
23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
TV8
06:45 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları
08:50 Hanımağa'nın Gelinleri
11:50 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı Kurban 2
23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi