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    9 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Yaz aylarının yeni yapımları ekranlarda yerini alıyor. TV keyfi yapmak isteyenler ise hangi kanalda ne var merak ediyor. İşte 9 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışları...
    • 09.07.2022 - 10:07
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    9 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    İşte 9 Temmuz 2022 Cumartesi  ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    ATV

    07:30 Kardeşim Benim

    09:50 Alvin ve Sincaplar

    11:40 Görevimiz Tatil

    13:50 Biz Böyleyiz

    16:10 Bizi Hatırla

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Rio

    2 22:00 İnanılmaz Örümcek Adam

    STAR

    09:00 Ayrıcalıklı Rotalar

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    15:45 Menajerimi Ara

    18:45 Star Haber

    20:00 İbo Show

    22:45 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

    KANAL D

    07:00 Küçük Ağa

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Çok Güzel Hareketler 2

    16:30 Gırgıriye'de Cümbüş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    SHOW

    07:00 Küçük Ağa

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Çok Güzel Hareketler 2

    16:30 Gırgıriye'de Cümbüş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    FOX

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Mehmet Özer ile Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 Senden Daha Güzel

    16:15 Tozluyaka

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Gizli Saklı

    22:30 İlk Buluşma

    23:45 İbrahim Selim ile Bu Gece

    TRT

    06:45 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları

    08:50 Hanımağa'nın Gelinleri

    11:50 Balkan Ninnisi

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı Kurban 2

    23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    TV8

    06:45 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları

    08:50 Hanımağa'nın Gelinleri

    11:50 Balkan Ninnisi

    19:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı Kurban 2

    23:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi


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