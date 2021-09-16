MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

MasterChef yarışması eğlenceli anlara sahne olurken, haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı alan Emre, bir kişiyi eleme potasına gönderdi. Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi?

MasterChef Türkiye'de dün Tayland mutfağından yemekler yapılırken, mücadeleyi kazanan ise mavi takım oldu.

Üst üste iki kez dokunulmazlığı kazanan mavi takım eleme potasından kurtulurken, kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için bir oyun daha oynadı.

Salı günü dokunulmazlığı kazanan Hasan, Burcu'yu potaya gönderirken, oylama sonucunda ise Mustafa eleme adayı olmuştu.

Dün bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre olurken, haftanın üçüncü eleme adayını ise yine Emre belirledi.

Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF’TE KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, eleme potasına Tunahan'ı gönderdi. Tunahan haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

Konseyde yapılan oylama sonucunda Hasan ve Safanur'un isimleri yedişer kez yazıldı.

Oylama sonuçları aynı olunca, potaya gideni kaptan Hamza belirledi.

İki isim arasında Hamza'nın seçimi Hasan'dan yana oldu. Böylece dördüncü eleme adayı Hasan seçildi.