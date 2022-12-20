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    90'ların pop kraliçesiydi! 49'luk Bendeniz'in son hali olay oldu...'Portre gibi'

    Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Bendeniz, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle beğeni toplamaya devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 10:52
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    90'ların pop kraliçesiydi! 49'luk Bendeniz'in son hali olay oldu...'Portre gibi'

    Gerçek adı Deniz Çelik olan Bendeniz, 1975'te İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi.

    Bir arkadaşının doğum gününde şarkı söylerken keşfedilen ünlü isim, bu şekilde müzik dünyasına adım attı.

    Türk pop müzik tarihinin 90'lı yıllarına damga vuran şarkıcılarından biri olarak ismini hafızalara kazıdı.

    'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' gibi şarkılarla gönüllere taht kuran Bendeniz sosyal medyadan sevenleriyle iletişim kuruyor.

    Yaşlanamadı

    49 yaşındaki ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    Son halini takipçileriyle paylaşan Bendeniz'i görenler beğenmeden geçemedi.

    Güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyan Bendeniz'e, "Maşallah", "Çok güzelsin", "Yıllar teğet geçmiş" yorumları geldi.

    İşte Bendeniz'in şimdiki hali...

    90 ların pop kraliçesiydi! 49 luk Bendeniz in son hali olay oldu... Portre gibi #1

    90 ların pop kraliçesiydi! 49 luk Bendeniz in son hali olay oldu... Portre gibi #2

    90 ların pop kraliçesiydi! 49 luk Bendeniz in son hali olay oldu... Portre gibi #3

    90 ların pop kraliçesiydi! 49 luk Bendeniz in son hali olay oldu... Portre gibi #4

    90 ların pop kraliçesiydi! 49 luk Bendeniz in son hali olay oldu... Portre gibi #5

     

     


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