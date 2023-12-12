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90’ların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz son haliyle nefes kesti "41 kere Maşallah"

90’ların unutulmaz mankeniydi! Merve İldeniz son haliyle nefes kesti "41 kere Maşallah" Geçmişte Metin Arolat'ın 'Dert Değil' şarkısının klibiyle ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken ünlü manken Merve İldeniz, uzun yıllar sonra gündeme bomba gibi düştü. Kameralardan uzak, sakin bir hayat süren İldeniz'in son hali görenleri mest etti.