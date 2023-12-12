90'lı yılların unutulmaz isimlerinden biri olan Merve İldeniz, uzun bir sürenin ardından tekrar gündemde.
Metin Arolat'ın eşsiz sesiyle hayat bulan 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazınan ünlü manken, yıllar sonra değişimiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.
90'lı yılların unutulmaz isimlerinden biri olan Merve İldeniz, uzun bir sürenin ardından tekrar gündemde.
Metin Arolat'ın eşsiz sesiyle hayat bulan 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazınan ünlü manken, yıllar sonra değişimiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Yıllar onu teğet geçmiş
Şimdilerde 57 yaşında olan Merve İldeniz’in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.
İşte ünlü mankenin son hali...
Uzun süredir kızıyla birlikte İstanbul dışında yaşayan Merve İldeniz, Bodrum’da kendi bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyvelerle ilgileniyor.