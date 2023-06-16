90'ların Zeyna'sı 55'lik oldu, güzelliği aynı kaldı! İşte savaşçı prenses... Zeyna" dizisinin yıldız oyuncusu Lucy Lawless'ın son hali dikkat çekti.

“Herkül” dizisinde 3 bölümlük Zeyna karakterini canlandıran Lucy Lawless, performansıyla yapımcıların dikkatini çekti.

Beğeni toplayan Lawless, Zeyna diye yeni bir dizi yazılması üzerine başrolü kaptı.

1995-2001 yılları arasında 134 bölüm, 6 sezon süren Zeyna: Savaş Prensesi, izlenme rekorları kırdı.

Lucy Lawless'in canlandırdığı Zeyna; savaşçı prenses kostümü, fırlattığı demir halkaları, aşırı soğukkanlı duruşu ve müthiş dövüş teknikleri ile hafızalara kazındı.

Hala güzel

90'lı yılların en çok sevilen kadın kahramanı Zeyna, şimdilerde 55 yaşında.

Lezbiyen olduğunu açıklayan Lucy Lawless, dünya çapında olmasa da hala oyunculuk yapıyor.

Sevenleriyle iletişimi sosyal medya ile koruyan Lawless, sık sık paylaşım yapıyor.

İşte Zeyna'nın son hali...