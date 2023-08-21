90’lı yıllara damga vurmuştu! Küçük İbo’yu bir de şimdi görün "Nereden nereye" 90’lı yılların sevimli ve yetenekli çocuk şarkıcısı Küçük İbo, o dönemlerde büyük ilgi görmüştü. İbrahim Tatlıses’in tahtına aday gösterilen Küçük İbo’nun yıllar içindeki değişimi şoke etti. Şimdilerde bambaşka biri…

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90'lı yılların sonlarında minik bir yıldız olarak ünlenen Küçük İbo, kendi adını taşıyan dizi ve filmlerle çocukların gönlünde taht kurmuş bir isimdi.

Küçük yaşta müziğe adım atan Küçük İbo, sadece 12 yaşında çıkardığı albümle büyük bir şöhrete kavuştu.

Popülerliği doruklarda olduğu dönemde televizyon programlarının gözde konuğu olan Küçük İbo, özellikle ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kucağına oturarak sevimliliği ile hafızalara kazındı.

Küçük İbo’nun o tatlı anları, hala konuşulmaya devam ediyor…

Son hali şaşırttı

Şimdi 39 yaşında olan Küçük İbo, gerçek adı Halil İbrahim Küçük olarak sahnelere dönüş yaptı.

Müzik kariyerine ara veren Küçük İbo, geçmişteki popülerliğini ve minik şarkıcılığını geride bırakarak yetişkin bir sanatçı olarak sahne almaya devam ediyor.

Küçük İbo kimdir?

Asıl adı İbrahim Küçük olan ünlü şarkıcı, 21 Mart 1984 Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Küçük İbo şu anda 39 yaşındadır.

Sakarya Üniversitesi Elektrik - Elektronik bölümünden mezun olan Küçük İbo, henüz 12 yaşındayken şöhrete kavuşmuştu.

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye atlayarak mikrofonu eline alan Küçük İbo, büyük bir şöhret için ilk adımı atmıştı. Hülya Avşar Show’a katılarak büyük ses getirdi.

Birçok albüm çıkaran Küçük İbo, 1998 yılında yayınlanan kendi adındaki diziyle ününe ün kattı.