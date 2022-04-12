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    93 kilo veren Pelin Öztekin bornozuyla balkonda şov yaptı! 'Aman Allah'ım neler görüyoruz'

    Verdiği kilolar ile adından söz ettiren Pelin Öztekin'in bornozlu pozu, sosyal medyayı salladı. Öztekin'in pozuna kayıtsız kalmayan hayranları, iltifat dolu yorumları ardı ardına sıraladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 20:51
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    93 kilo veren Pelin Öztekin bornozuyla balkonda şov yaptı! 'Aman Allah'ım neler görüyoruz'

    4 Temmuz 1987 yılında İzmit'te dünyaya gelen Pelin Öztekin, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

    İlk olarak Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden olan Hayat Bilgisi'nde Demet karakterini canlandırdı.

    2006 yılında BKM Mutfak'a katılan ve Çok Güzel Hareketler Bunlar ile seyirci karşısına çıkan Pelin Öztekin, ününe ün kattı.

    Hayat Bilgisi, Bir Demet Tiyatro, Sınıf, Çok Güzel Hareketler Bunlar, Ben Bilmem Eşim Bilir, Benzemez Kimse Sana, Doksanlar, Zeyrek ile Çeyrek: Bir Ramazan Temaşası, Hayat Şarkısı Zeynep, Koca Koca Yalanlar, Yuvamdaki Düşman, Aşk Ağlatır ve Çatı Katı Aşk gibi yapımlarda yer alan Öztekin, bu süreçte ise büyük değişimler yaşadı.

    2014 yılında 153 kilo olan ve değişim için adım atan Pelin Öztekin, gösterdiği azim sayesinde 93 kilo verdi.

    Verdiği kilolardan sonra fit bir görünüme kavuşan ve mankenlere taş çıkaran Pelin Öztekin, sosyal medyadan paylaştığı karelerle adından söz ettiriyor.

    Son olarak bornozlu bir karesini paylaşan Pelin Öztekin'e hayranlarından iltifat dolu yorumlar geldi.

    Pelin Öztekin'den bornozlu poz

    Şimdilerde fit bir vücuda sahip olan Pelin Öztekin, son günlerde ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı pozlarla gündeme geliyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan Öztekin, çok konuşulan Instagram pozlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, geçen seneye ait bir karesini tekrar gündeme getirerek Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede Instagram'da hızla yayıldı.

    Öztekin'e hayranlarından, "Aman aman bu ne güzellik" tarzında iltifat dolu yorumlar peş peşe geldi.

    93 kilo veren Pelin Öztekin bornozuyla balkonda şov yaptı! Aman Allah ım neler görüyoruz #1

    93 kilo veren Pelin Öztekin bornozuyla balkonda şov yaptı! Aman Allah ım neler görüyoruz #2


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