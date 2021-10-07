MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

MasterChef Türkiye'nin dün ekrana yeni gelen bölümünde eleme ve dokunulmazlık alan isimler belli oldu. Yarışmayı izleme şansı olmayanlar ise "MasterChef'te kimler potaya girdi?" sorusunu araştırıyor.

MasterChef Türkiye yayınlanan yeni bölümü ile yine seyircisini ekran başına kilitledi.

Yarışmada dün akşam konsept olarak Meksika mutfağı verilirken, yarışmacılar ise hünerlerini sergiledi.

Şeflerin tadımı sonrası mavi takım dokunulmazlık alırken, kırmızı takım bireysel dokunulmazık oyunu için yeniden tezgah başına geçti.

Kırmızı takımın yaptığı bireysel eleme oyununu Dilara kazanırken, bir kişiyi eleme potasına gönderdi.

Yarışmanın son dakikalarını izleme fırsatı bulamayanlar, "MasterChef'te kimler potaya girdi?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara, Mustafa'yı potaya gönderdi.

Ardından kırmızı takımın konseyi toplandı ve aralarında bir oylama daha yapıldı.

Bunun sonucunda adı en çok yazılan Pelin, haftanın 4. eleme adayı oldu.