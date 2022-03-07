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    97 model Ezgi'yi tanımak imkansız! Ezgi Mola'nın 25 yıl önceki hali 'evrime bak' dedirtti...

    Rol gereği saçlarını kesen Ezgi Mola'nın yeni stili, 25 yıl öncesini hatırlattı. 97 yılındaki Ezgi Mola'yı görenler, şaştı kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 20:25
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    97 model Ezgi'yi tanımak imkansız! Ezgi Mola'nın 25 yıl önceki hali 'evrime bak' dedirtti...

    Ezgi Mola, TRT1 ekranlarındaki Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı "Safiye" karakteriyle, sezonun en beğenilen oyuncuları arasında.

    Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde yaşadığı tüm travmalar sonrasında dönüşü olmayan bir yola giren Safiye'nin saçını kestiği bir sahne yer aldı.

    Ezgi Mola'nın fragmanda saçlarını kestiği sahneye sosyal medyadan yorum yağarken, bazıları kendi saçlarını kesmediğini sandı.

    Mola, saçını gerçekten kestiğine inanmayanlar için "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" notuyla son halini paylaştı.

    25 YIL ÖNCESİNE BENZETİLDİ

    Yeni imajı 25 yıl önceki haline benzetilen Mola, yıllar önceki bir fotoğrafını da paylaştı.

    İşte 97 yılında Ezgi Mola...

    97 model Ezgi yi tanımak imkansız! Ezgi Mola nın 25 yıl önceki hali evrime bak dedirtti... #1

    97 model Ezgi yi tanımak imkansız! Ezgi Mola nın 25 yıl önceki hali evrime bak dedirtti... #2

    97 model Ezgi yi tanımak imkansız! Ezgi Mola nın 25 yıl önceki hali evrime bak dedirtti... #3

    97 model Ezgi yi tanımak imkansız! Ezgi Mola nın 25 yıl önceki hali evrime bak dedirtti... #4


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