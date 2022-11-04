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    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı oyunda kazanan takım belli oldu. İşte yaşananlar..
    • 04.11.2022 - 09:33
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    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlık oyununda tüm hünerlerini sergiledi.

    Bu hafta mavi takım kaptanı Görke olurken kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Fatma Nur'u seçmişti. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan İtalyan mutfağına has beş farklı yemeği yapmalarını istedi.

    Takımlar İtalyan mutfağına has yemekleri yapmak için kollarını sıvadı. Yapılan yemekleri tadan şefler gecenin kazananı belirlemek için tadım yaptı. Yapılan tadım sonrası oyunu kazanan takım Fatma Nur'un kaptanı olduğu kırmızı takım oldu.

    Mavi takım daha sonra kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bu oyunda Danilo Şef'in imza tabağını yapan mavi takım yarışmacıları arasında en başarılı tabağı yapan Gamze bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

    Eleme adayları belli oldu

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takımda eleme adayları Burak Kaya ve Büşra oldu.

    MasterChef Türkiye de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları.. #1

    MasterChef Türkiye de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayları.. #2


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