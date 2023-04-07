Aaahh Belinda filmi nerede çekildi, uyarlama mı? Ah Belinda filmi konusu ve oyuncuları Bütün Türkiye'nin heyecanla beklediği Netflix imzalı, başrolünde Neslihan Atagül'ün yer aldığı Aaahh Belinda filmi izleyici ile buluştu. Filmin nerede çekildiği, oyuncu kadrosu ve konusu araştırılmaya başladı. İşte merak edilenler...

İçerisinde birçok başarılı projeleri barındıran dijital içerik platformu Netflix, bu kez Aaahh Belinda filmiyle gündeme geldi.

Bir dönem Yeşilçam’ın efsane filmlerinden biri olan Aaahh Belinda, 37 yıl sonra ekranlara geri döndü.

Neslihan Atagül’ün başrolünü üstlendiği Netflix imzalı bu film fragmanıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

İlk olarak 1986 yılında yayınlanan başrolünde Müjde Ar’ın rol aldığı film, günümüze uyarlandı ve sinemaseverlerin gönlünde taht kurdu.

İzleyicisi ile buluşmasının ardından Ah Belinda filminin nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları merak edilmeye başladı. İşte detaylar…

Aaahh Belinda nerede çekiliyor?

Aaahh Belinda filminin çekimleri İstanbul’da yapıldı. Çekimlerin büyük bir kısmı kapalı alanda stüdyoda yapılırken, dış çekimleri genellikle İstanbul’da oldu.

Film aynı adla 1986 yılında çekilmişti. Başrolünde Müjde Ar'ın oynadığı 1986 yapımı filmin günümüze uyarlamasıdır.

Filmin konusu

Bir şampuan reklamı çekiminde kendini gizemli bir şekilde bambaşka bir hayatın içinde bulan ünlü oyuncu Dilara, kendi kimliğini geri kazanmak için bu hayatı mükemmel oynamalıdır.

Oyuncu kadrosu

· Neslihan Atagül

· Serkan Çayoğlu

· Necip Memili

· Meral Çetinkaya

· Beril Pozam

· Efe Tuncer

· Gamze Karaduman

· Sacide Tasaner

· Kamil Güler

· Anıl Çelik