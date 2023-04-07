Aaahh Belinda'nın gerçek yıldızı Müjde Ar'ın o kareleri cezbetti! "Ah Belinda Ah" 1986 yılında Türk sinemasına damga vuran Aaahh Belinda filmi, 2023 yılında Netflix'te yeniden uyarlandı. Neslihan Atagül'ün canlandırdığı Belinda karakterini ilk olarak Müjde Ar oynadı. Müjde Ar'ın o karelerini görenler, beğeni yağmuruna tuttu.

Senaryosunu Barış Pirhasan'ın yazdığı ve Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1986 yapımı Türk filmi Aaah Belinda, yayınlandığı döneme damga vurdu. Müjde Ar ve Yılmaz Zafer'in başrollerinde yer aldığı Aahh Belinda filmi, Serap ve Suat karakterlerine hayat verdi. Yeşilçam'ın unutulmaz eserleri arasında yer alan Aaahh Belinda, 2023 yılında yeniden uyarlandı. Netflix'te yayına giren filmin başrollerini Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu paylaşıyor. Müjde Ar'ı hatırlattı İzleyicilerin merakla beklediği Aaahh Belinda'nın ilk yapımında yıldızlaşan Müjde Ar, merak konusu oldu. Şimdilerde 68 yaşında olan Müjde Ar'ın son halini görenler bakakaldı. Ünlü oyuncu, 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle sinemada kadın kimliğini değiştiren, kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren kadın filmlerinin unutulmaz oyuncusu olmuş; Türk sinemasındaki kadın temsilinin değişmesini sağlamıştır. Emekliye ayrılan Müjde Ar, Bodrum'da yaşamını sürdürüyor. İşte son hali...