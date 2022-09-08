ABD polisi, öğrenciye zor kullandı

Teksas'ta öğrencisinden telefonunu alamayan öğretmen, polisleri okula çağırdı. Öğrenci, polislere de telefonunu vermeyince, sırasıyla birlikte sürüklendi.

Her geçen gün farklı bir dehşetle gündeme gelen Amerikan polisi, sert müdahalelerine devam ediyor.

Sivillere yönelik tutumuyla farklı kesimlerden tepki toplayan ABD polisi, yeni bir olayıyla yine sosyal medyada çok konuşuldu.

Teksas'ta bulunan bir okulda yaşanan olayda, öğretmen telefonunu istediği öğrencisine laf dinletemedi.

Öğrenci, telefonunu vermemek adına ısrarcı oldu.

Polis, öğrenciyi yerden sürükledi

Öğretmen, durum karşısında polis ekiplerini okula çağırdı. Öğrenci, polis ekiplerine de telefonunu vermeyince olanlar oldu.

Polis memuru, öğrenciyi oturduğu sırasıyla beraber yerden yere vurdu.

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