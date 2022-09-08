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    ABD polisi, öğrenciye zor kullandı

    Teksas'ta öğrencisinden telefonunu alamayan öğretmen, polisleri okula çağırdı. Öğrenci, polislere de telefonunu vermeyince, sırasıyla birlikte sürüklendi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:33
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    ABD polisi, öğrenciye zor kullandı

    Her geçen gün farklı bir dehşetle gündeme gelen Amerikan polisi, sert müdahalelerine devam ediyor.

    Sivillere yönelik tutumuyla farklı kesimlerden tepki toplayan ABD polisi, yeni bir olayıyla yine sosyal medyada çok konuşuldu.

    Teksas'ta bulunan bir okulda yaşanan olayda, öğretmen telefonunu istediği öğrencisine laf dinletemedi.

    Öğrenci, telefonunu vermemek adına ısrarcı oldu.

    Polis, öğrenciyi yerden sürükledi

    Öğretmen, durum karşısında polis ekiplerini okula çağırdı. Öğrenci, polis ekiplerine de telefonunu vermeyince olanlar oldu.

    Polis memuru, öğrenciyi oturduğu sırasıyla beraber yerden yere vurdu.

    ABD polisi, öğrenciye zor kullandı VİDEO


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