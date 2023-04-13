Acemi Cadı'nın Rüya'sı İrem Erkaya yıllar sonra bambaşka biri oldu! 'Toygar dön de ne kaybettiğine bak' 2006 senesinde yayınlanan ve gençlerin ilgiyle takip ettiği Acemi Cadı dizisinde Rüya karakterini canlandıran İrem Erkaya, yıllar sonra bambaşka biri oldu. Dizide sempatik tavırları ve saf karakteriyle dikkat çeken oyuncuyu görenler "Toygar dön de ne kaybettiğine bak" yorumunda bulundu.

2006 yılında ekranlarda yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Merve Boluğur, Nergis Kumbasar, Şenay Gürler gibi oyuncularla birlikte rol alan İrem Erkaya'nın son hali görenleri şaşırttı. İlgiyle takip edilen dizide Rüya karakterine hayat veren Erkaya, Hayat Bilgisi dizisinde de rol almıştı.

Acemi Cadı'nın Rüya'sı yıllar sonra bambaşka biri oldu!

Yayınlandığı döneme damga vuran Acemi Cadı dizisinde 'Rüya' karakterine hayat veren oyuncu İrem Erkaya, aradan geçen seneler sonra son haliyle ortaya çıktı.

1978 İstanbul doğumlu olduğu bilinen ve 2001 yılında Akademi İstanbul Tiyatro bölümünden mezun olan ismin halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında faal olarak oyunculuk yaptığı bilinmekte.

Ayşegül'ün en yakın arkadaşıydı

Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşı Rüya olan ve kızıl saçlarıyla dikkat çeken İrem Erkaya, değişimiyle görenleri şaşırttı.

Toygar'ın peşinden koşmuştu

Erkaya'nın canlandırdığı Rüya karakteri dizide Kaan Yılmaz'ın canlandırdığı Toygar karakterine aşıktı. Ancak Toygar Rüya yerine Merve Boluğur'un canlandırdığı Ayşegül karakterinin peşinden koşmuştu.

Zaman zaman eski bölümleriyle gündeme gelen dizinin sempatik oyuncusu İrem Erkaya, şimdilerde sakin bir hayat sürüyor. Erkaya’nın dizideki kızıl saçlarının şimdilerde olmaması da dikkat çekti.

"Toygar dön de ne kaybettiğine bak"

Erkaya'nın son halini görenler diziye de gönderme yaparak "Toygar dön de ne kaybettiğine bak" yorumunda bulundu.

İşte Acemi Cadı dizisinin Rüya'sı İrem Erkaya'nın seneler sonraki değişimi...