Acemi Cadı'nın Tuğçe'si yıllara meydan okuyor! 'İnsan hiç mi değişmez'

Acemi Cadı'nın Tuğçe'si yıllara meydan okuyor! 'İnsan hiç mi değişmez'

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Acemi Cadı dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren Billur Yazgan'ın son hali takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Bir dönem Kanal D'de yayınlanan Acemi Cadı; Merve Boluğur, Şenay Gürler, Nergis Kumbasar ve Çağkan Çulha'yı bir araya getirdi.

Cadı olduğunu öğrenen Ayşegül karakterinin başından geçenlerin anlatıldığı dizi, iki sezon boyunca ekranlarda oldu.

İzlenme rekorları kıran ve Merve Boluğur'un tanınmasında büyük bir faktör olan dizide Billur Yazgan, Tuğçe karakterine hayat verdi.

1 Ekim 1985 yılında dünyaya gelen Billur Yazgan, Acemi Cadı ve Papatyam dizileri sayesinde tanınma imkanı buldu.

Papatyam dizisinden sonra ortalardan kaybolan oyuncu, kendisine kameralardan uzak bir yaşam kurmayı tercih etti.

Acemi Cadı'nın kötü kalpli Tuğçe'si Billur Yazgan, aradan geçen yıllarda neredeyse hiç değişmedi.

Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren ve oğlunun bakımıyla kendi ilgilenen Billur Yazgan artık bambaşka bir hayat yaşıyor.

Bambaşka bir hayat yaşıyor

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Yazgan, son paylaşımıyla adeta zamana meydan okuyor.

Takipçileri tarafından merak edilen güzel oyuncunun fotoğrafları ise beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Yazgan'a gelen "Abla sen dizideyken ben çocuktum. Şimdi ben yetişkin oldum, sen hâlâ aynısım. İnsan hiç mi değişmez." yorumu dikkat çekti.