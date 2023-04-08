Acemi Cadı'nın Tuğçe'sini gören bir daha bakıyor! Billur Yazgan'dan cesur pozlar: 'Bir insan hiç mi değişmez?' 2006 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde kötü kalpli Tuğçe karakterini canlandıran Billur Yazgan, seneler sonra değişimiyle dikkat çekti. Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verdiği bilinen ismi görenler "Bir insan hiç mi değişmez?" yorumunda bulundu.

Acemi Cadı dizisinin kötü karakteri Tuğçe'yi canlandıran Billur Yazgan, yıllar sonra değişimiyle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verdiği biliniyordu. Oğlunun bakımıyla kendi ilgilendiği bilinen oyuncu Billur Yazgan şimdilerde ekranlardan uzakta bambaşka bir hayat sürüyor.

Acemi Cadı'nın Tuğçe'sini gören bir daha bakıyor!

Daha önce genç ismin merhum sanatçı Ercan Yazgan'ın kızı olduğu iddia edilmiş ve Yazgan iddialara yanıt olarak "Basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Ama bu durum sadece zamanında verdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır... Ercan Yazgan babam değildir! Allah rahmet eylesin gerçek çocuklarına, ailesine ve sevenlerine sabır versin...'' açıklamasında bulunmuştu.

Acemi Cadı'nın Tuğçe'si olarak akıllarda yer eden Billur Yazgan'ın son hali ise sosyal medyada çokça konuşuldu.

1 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldiği bilinen Yazgan, şimdilerde 36 yaşında.

İşte Acemi Cadı'nın Tuğçe'sinin son hali...

