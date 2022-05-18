Açıldıkça açılan gelin adayı Hanife Gürdal bordo dantelli geceliğiyle sere serpe uzandı! 'Özelin kalmadı pes'

Evlilik programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, sosyal medyadan verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediliyor. Programdan sonra tesettürünü çıkaran Gürdal, eleştirilerin odağı haline geldi.

Türkiye'de bir dönem popüler olan ve gündüz kuşağını saran evlilik programları, geçtiğimiz yıllarda tamamen yayından kaldırıldı.

Yayından kaldırılan programların sunucuları arasında yer alan Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan ve Songül Karlı ise gündüz kuşağının en sevilen isimleri haline geldiler.

Bu programlardan önce Esra Erol'a sonra Zuhal Topal'a katılan Hanife Gürdal, kısa süre içerisinde meşhur oldu.

1995 yılında İzmir'de dünyaya gelen Hanife Gürdal, evlilik programlarında tavırları ve söylemleri sayesinde geniş bir kitleye sahip oldu.

Programdan sonra önce benzincide çalışmaya başlayan ardından evlenen ve son olarak tesettürünü çıkaran Gürdal, sosyal medya üzerinden dikkati çekmeye devam ediyor.

Paylaştığı her karede olay olan ve eleştiri üzerine eleştiri alan Hanife Gürdal, yapılan yorumlara kulak tıkıyor.

Paylaşımlarına ara vermeyen Gürdal, sosyal medyadan gelen olumlu yorumları dikkate almayı ise ihmal etmiyor.

Hanife Gürdal'ın dantelli geceliği

Gürdal'ın tesettürden ayrılmasının ardından çok fazla düşünen takipçileri "Paralar saçıldı, açıldıkça açıldı" yorumunda bulundu.

Son olarak dantelli geceliğiyle poz veren Gürdal'ın takipçileri, bu sefer eşine yorum yapmaya başladı.

Gürdal'ın eşine seslenen takipçileri ,"Karına sahip çık" şeklinde şaşkına çeviren ifadeler kullandı.

Eleştirileri duymayan Hanife Gürdal, sosyal medya üzerinden para kazanmaya devam ediyor.

Gürdal'ı eleştirilenlere kızan bazı kesim ise "Herkes istediği şekilde yaşar" tarzında yorumlarla destekte bulunuyor.