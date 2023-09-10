Acun Ilıcalı açıkladı: İzleyiciler şaşkın! Survivor 2024'ün 5. yarışmacısı... Survivor 2024 sezonunda yarışacak yarışmacılar yavaş yavaş netlik kazanıyor. Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün 5. yarışmacısını açıkladı. İşte o isim...

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Türkiye'nin en çok izlenen ve heyecanla takip edilen yarışma programlarından biri olan 'Survivor', 2024 yılında ekrana gelecek olan All Star bölümüyle izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor.

Yarışmanın bu özel bölümü için kadro oluşturulurken, ünlü isimlerin katılacağı kesinleşiyor.

Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken'in ardından Survivor All Star'ın yeni yarışmacısı olarak Aleyna Kalaycıoğlu da katıldı.

Acun Ilıcalı son olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Survivor 2024’ün 5. yarışmacısını duyurdu.

Sercan Yıldırım Survivor 2024'te!

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sercan Yıldırım'ın yeni sezonda yer alacağını açıkladı. Paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Katıldığı sene performansıyla hepimizin takdirini toplayan sevgili Sercan Yıldım Survivor All Star 2024 kadrosunda olacak. Başarılar Sercan.."