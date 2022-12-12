Petrol
75.58
-0.68%
Euro
19.6952
0.31%
Dolar
18.6429
0.01%
Altın
1.074
-0.10%
Borsa
5200
3.89%
Bitcoin
321.187
-1.17%
BTXN Coin
5.02
0.60%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C
    • Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu! İşte Survivor'da yarışacak o ünlü..

    Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu! İşte Survivor'da yarışacak o ünlü..

    Survivor 2023'te yarışacak ilk ünlü belli oldu. Acun Ilıcalı ilk yarışmacıyı sosyal medya hesabından duyurdu..
    • 12.12.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 14:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu! İşte Survivor'da yarışacak o ünlü..

    TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor yeni sezonuyla yakında ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    Survivor takipçileri büyük bir merakla Survivor 2023 kadrosunda olacak isimleri beklerken Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilk yarışmacıyı açıkladı.

    Büyük bir izleyici kitlesi bulunan Survivor yarışması her sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Ünlüler ve gönüllüler olarak iki takımın mücadele ettiği programda ünlüler takımının ilk üyesi belli oldu.

    Acun Ilıcalı açıkladı

    Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu, kendisine başarılar diliyorum.." ifadelerine yer verdi.Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023 ün ilk yarışmacısı belli oldu! İşte Survivor da yarışacak o ünlü.. #1


    Raflarda yerini alan yeni kitaplar
    Kitap

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    İstanbul'da lodos çatıları uçurdu
    3. Sayfa

    İstanbul'da lodos çatıları uçurdu

    Görüş Bildir