Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu! İşte Survivor'da yarışacak o ünlü..

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı belli oldu! İşte Survivor'da yarışacak o ünlü..

Survivor 2023'te yarışacak ilk ünlü belli oldu. Acun Ilıcalı ilk yarışmacıyı sosyal medya hesabından duyurdu..

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor yeni sezonuyla yakında ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Survivor takipçileri büyük bir merakla Survivor 2023 kadrosunda olacak isimleri beklerken Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilk yarışmacıyı açıkladı.

Büyük bir izleyici kitlesi bulunan Survivor yarışması her sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Ünlüler ve gönüllüler olarak iki takımın mücadele ettiği programda ünlüler takımının ilk üyesi belli oldu.

Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu, kendisine başarılar diliyorum.." ifadelerine yer verdi.