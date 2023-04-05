ACUN ILICALI AÇIKLADI! Survivor Kardelen elendi mi, neden oynamıyor? Survivor Kardelen'in sağlık durumu nasıl? Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te gönüllüler takımında mücadele eden Kardelen Kalender'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Zorlu ada şartlarıyla ve oyunlarla mücadele eden yarışmacılar finale kalabilmek için mücadele ediyor.

Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takımın yer aldığı Survivor'da bazı yarışmacılar sağlık sorunları sebebiyle programa veda ediyor.

Survivor 2023 yarışması devam ederken izleyiciler son günlerde oyunlarda yarışmayan Kardelen Kalender'in son durumunu merak etmeye başladı.

Oyunlarda yer almayan Kardelen'in Survivor'a veda edip etmediği gündeme gelirken Acun Ilıcalı ada konseyinde bir açıklama yaparak Kardelen'in durumu hakkında bilgi verdi.

Kardelen hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı şu ifadelere yer verdi;

"Kardelen'nin durumuyla ilgili doktorlarımızdan haber bekliyoruz. İki gün içinde Kardelen ile ilgili bir haber almayı umuyoruz. Yarın açık artırma oyunu oynanacak. Birleşmeden sonraki günlerde olan oyundu bu. Oyunda Kardelen görünecek ama bu oyun daha önce çekilmişti.''

Kardelen Kalender'in Survivor 2023'e devam edip edemeyeceği 1-2 gün içerisinde netlik kazanacak.