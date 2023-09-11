Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Survivor All Star 2024'ün 6. yarışmacısı belli oldu Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alacak yarışmacıları duyurmaya devam ediyor. Başarılı televizyoncu bu sezon yarışacak olan altıncı yarışmacıyı da sosyal medya hesabından açıkladı. İşte o isim..

ensonhaber.com TV8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor bu sene All Star sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre sonra başlaması beklenen Survivor All Star 2024'ün büyük heyecana sahne olması bekleniyor. Eski yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor All Star'da mücadele edecek isimleri açıklamaya başladı. Acun Ilıcalı'nın şimdiye kadar açıkladığı isimler arasında Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım ve Aleyna Kalaycıoğlu yer aldı. Bir ismi daha açıkladı Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2024'te yer alacak isimler arasında Damla Can'ın olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Survivor All Star 2024’te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla’nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla." ifadelerine yer verdi.

Salih Demirgan

Seo Editor

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