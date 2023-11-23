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Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor'da yarışacak ünlüyü açıkladı!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Survivor'da yarışacak ünlüyü açıkladı! Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alacak isimleri duyurmaya devam ediyor. Ilıcalı bu sezon programda yer alacak bir yarışmacıyı daha sosyal medya hesabından duyurdu. İşte o isim..

ensonhaber.com Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alacak bir ismi daha açıkladı. Acun Ilıcalı'nın şimdiye kadar açıkladığı isimler arasında Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Sercan Yıldırım, Aleyna Kalaycıoğlu, Damla Can, Merve Aydın, Yiğit Poyraz, Nefise Karatay, Doğukan Manço, Seda Ocak, Sahra Işık, Gizem Memiç ve Yasin Obuz yer alıyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı ünlü oyuncu Ersin Korkut'un Survivor All Star'da yarışacağını açıkladı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Survivor’ın çabukluğu ve hızıyla ses getiren yıldızlarından Ersin Korkut All Star 2024 kadrosunda. All Star'da Ersin ile beraber olacağımız için çok mutluyuz." ifadelerine yer verdi. Daha önce Survivor 2020'de yarışan Ersin Korkut yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.