Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'te yarışacak 3 kadın yarışmacı belli oldu!

Survivor 2023'te yarışacak üç kadın yarışmacı belli oldu. İşte o isimler..

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği TV8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor için geri sayım başladı.

Yarışmaya az bir süre kala Survivor 2023'te yarışacak isimlerde belli olmaya başladı.

Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney'in Survivor 2023'te yer alacağını duyurmuştu.

Ilıcalı dün yapmış olduğu bir açıklama ile Survivor'da yarışacak üç kadın yarışmacıyı duyurdu.

Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Survivor 2023'te yarışacak üç kadın yarışmacıyı açıkladı.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Sevgili Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman Survivor 2023 kadrosuna dahil oldular, hepsine başarılar dilerim..







