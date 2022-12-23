Petrol
82.25
1.57%
Euro
19.8606
0.31%
Dolar
18.6817
0.11%
Altın
1.079
0.45%
Borsa
5384
0.00%
Bitcoin
319.712
0.38%
BTXN Coin
6.62
-7.54%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 7 C

    Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'te yarışacak 3 kadın yarışmacı belli oldu!

    Survivor 2023'te yarışacak üç kadın yarışmacı belli oldu. İşte o isimler..
    • 23.12.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 10:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023'te yarışacak 3 kadın yarışmacı belli oldu!

    Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği TV8'in reyting rekorları kıran yarışma programı Survivor için geri sayım başladı.

    Yarışmaya az bir süre kala Survivor 2023'te yarışacak isimlerde belli olmaya başladı.

    Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney'in Survivor 2023'te yer alacağını duyurmuştu.

    Ilıcalı dün yapmış olduğu bir açıklama ile Survivor'da yarışacak üç kadın yarışmacıyı duyurdu.

    Acun Ilıcalı açıkladı

    Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Survivor 2023'te yarışacak üç kadın yarışmacıyı açıkladı.

    Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada "Sevgili Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman Survivor 2023 kadrosuna dahil oldular, hepsine başarılar dilerim..

    Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor 2023 te yarışacak 3 kadın yarışmacı belli oldu! #1



    Cuma hutbesinde yeni yıl kutlamaları ve piyango vurgusu
    Gündem

    Cuma hutbesinde yeni yıl kutlamaları ve piyango vurgusu

    İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi
    Yaşam

    İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    Görüş Bildir