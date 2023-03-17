Acun Ilıcalı erken açıkladı! İşte Survivor 2024'ün ilk yarışmacıları... Acun Ilıcalı, Survivor 2024 kadrosunda yer alacak 3 yarışmacıyı şimdiden duyurdu.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması "Survivor 2023", izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Survivor'ın gelecek sezonu da garantilendi. Öyle ki, 2024 Survivor'da kimler olacak konusu gündem oldu.

İlk sürpriz Acun Ilıcalı'dan geldi.

Yarışmanın yayınlanan son bölümünde açık artırma oyununu sunan Acun Ilıcalı, yarışmadaki değişikliklerden dolayı ana kadroya giremeyen 3 yarışmacının gelecek sene yarışacağını duyurdu.

Survivor 2024 kadrosu

Açık artırma oyunu için Survivor 2023'ün yedek kadrosunda yer alan Kardeniz Kılıç, Yaman Keleş ve Yiğit İnandı'yı yanına çağıran Acun Ilıcalı, "2 ay Dominik'te kaldılar, kendi istekleriyle. Yarışmada değişiklikler olunca bu 3 arkadaşımız önümüzde sene Survivor kadrosunda yer alacaklar. Yarışmaya dahil olacakları için onlar da 45 gün iletişimsiz kaldı. Onlar için çok zor bir durum oldu" ifadelerini kullandı.