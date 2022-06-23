Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz aynı karede! 'Şeyma'ya bin basar'

Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz aynı karede! 'Şeyma'ya bin basar'

Kızları Leyla'nın mezuniyet töreninde poz veren Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, yıllar sonra aynı karede yer aldı. Zeynep Yılmaz'ı görenler, "Şeyma'dan daha güzel" yorumunda bulundu.

Zeynep Yılmaz, 17 yaşındayken tanıştığı Acun Ilıcalı ile 10 yıllık beraberliğin ardından 2003'te nikah masasına oturmuştu ancak sonu mutlu bitmedi.

Leyla ve Yasemin adında iki kızı olan Ilıcalı ve Yılmaz çifti, 2016 yılında yollarını ayırdı.

İkilinin boşanma nedeni ise, Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikte olmasıydı.

Magazin gündeminin en çok konuşulan olaylarından olan bu ayrılık, gündemdeki yerini hala koruyor.

Şeyma Subaşı ile de evliliği yürütemeyen Acun Ilıcalı, bekar devam etme kararı aldı. Ancak kısa sürede gönlünü yine bir genç güzele kaptırdı.

Kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün kızı Leyla'nın mezuniyet törenine katıldı.

Zeynep Yılmaz dikkat çekti

Ünlü televizyoncu, 13 sene evli kaldığı Zeynep Yılmaz ile çektirdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi şaşırttı.

46 yaşındaki Zeynep Yılmaz'ı görenler, güzelliği karşısında kayıtsız kalamadı. Şeyma Subaşı ile sıklıkla kıyaslanan Zeynep Yılmaz, fit görüntüsüyle dikkatleri çekti.

Acun Ilıcalı'nın takipçileri, "Şeyma'dan daha güzel", "Yaşını hiç göstermiyor", "Zeynep Yılmaz güzelliği" yorumlarını bıraktı.

İşte Zeynep Yılmaz'dan kareler...