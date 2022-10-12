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    Acun Ilıcalı fenomen dizinin fragmanını paylaştı

    Acun Ilıcalı'nın palatformu EXXEN'de yayınlanan ve fenomen haline gelen Gibi dizisinin 3. sezonu için geri sayım başladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 14:02
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    Acun Ilıcalı fenomen dizinin fragmanını paylaştı

    Türkiye'de dijital platformlarda yayınlanan dizilerin en beğenilenlerinden biri olan Gibi, 3. sezonla izleyici ile buluşuyor.

    Fenomen haline gelen dizinin EXXEN'deki gelecek sezonunun frangmanı da yayınlandı.

    Acun paylaştı

    Fragmanı platformnun sahibi Acun Ilıcalı Twitter hesabından paylaştı.

    Başrollerini Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın paylaştığı absürt komedi tarzındaki dizi 21 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle EXXEN ekranlarında yayınlanacak.

    İşte merakla beklenen sezonun o fragmanı..

    Gibi 3. Sezon Tanıtım VİDEO

    Acun Ilıcalı fenomen dizinin fragmanını paylaştı #1

    Acun Ilıcalı fenomen dizinin fragmanını paylaştı #2


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