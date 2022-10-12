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Acun Ilıcalı fenomen dizinin fragmanını paylaştı

Acun Ilıcalı fenomen dizinin fragmanını paylaştı

Acun Ilıcalı'nın palatformu EXXEN'de yayınlanan ve fenomen haline gelen Gibi dizisinin 3. sezonu için geri sayım başladı.