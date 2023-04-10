Acun Ilıcalı hangi yarışmacıyı kovdu? Survivor 65. bölüm fragmanı!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2023'te heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Her bölümüyle heyecan yaratan Survivor'da yarışmacılar ada hayatı ve oyunlarda zorlu mücadeleler veriyor.
Bu akşam 65. bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanan Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gergin anların yer aldığı fragman heyecan uyandırdı.
Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıyı diskalifiye ettiği anlar sosyal medyada gündeme oturdu.
Survivor takipçileri 65. bölümü büyük bir merakla bekliyor. İşte Survivor 65. bölüm fragmanı.