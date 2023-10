Acun Ilıcalı, Hull City'nin yıllık kazancını açıkladı! Ne Galatasaray ve Fenerbahçe yanına yaklaşamaz.. Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı katıldığı bir televizyon programında takımının yıllık kazancı hakkında bilgi verdi. Acun Ilıcalı'nın o sözleri sosyal medyayı salladı..

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı takımının yıllık kazancını açıkladı.

Hull City'nin yıllık kazancına dair açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Geçtiğimiz gün Candaş Tolga Işık'ın TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk olan Acun Ilıcalı samimi açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sene satın aldığı Hull City'i Premier Lig'e çıkarmak isteyen Acun Ilıcalı takımının yıllık kazancı hakkında açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, "Korsan yayın Acun’a bir şey yapamaz ama kulüpleri öldürür. Bugün benim İngiltere’deki kulübümden aldığımız para, Türkiye’deki herhangi Süper Lig takımının minimum 5 katı" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'te bu sezon oynadığı 11 maçta topladığı 17 puan ile 24 takım arasında 9. sırada yer alıyor.

Bir Türk takımı diyebiliriz

Takımı hakkında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Hull City için bir Türk takımı diyebiliriz. İngiltere'nin en güzel birkaç şehrinden biri. Bir şarkıları var, "Turks all over the world. (Türkler dünyanın her yerinde)" diyorlar. İnşallah onları mutlu ederiz." dedi..