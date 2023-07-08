Acun Ilıcalı kızının doğum gününü bu sözlerle kutladı: 'Seni çok seviyorum' Acun Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile kutladı. İşte o kareler..

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı kızı Yasemin Ilıcalı'nın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kutladı. Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı 16 yaşına girdi. 4 kız babası olan Acun Ilıcalı kızları ile sık sık paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ilıcalı'nın 13.6 milyon gibi büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Acun Ilıcalı son olarak kızı Yasemin'in doğum günü paylaşımı ile adından söz ettirdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Benim canım prensesim.. Bir yaş daha büyüdün. Bugünü seninle geçirmek, seninle pasta üflemek öyle güzel ki. İnşallah nice sağlıklı, mutlu yılların olur. Seni çok seviyorum.."