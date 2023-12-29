Acun Ilıcalı oy verdiği partiyi açıkladı: "Çıkarsız bir sempatim var" Son günlerde açıklamalarıyla gündem olan Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in programın da oy verdiği partiyi açıkladı. İşte Ilıcalı'nın o açıklamaları...

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Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

TV8 kanalının sahibi olan ve İngiltere Championship takımlarından Hull City'inin sahibi olan Ilıcalı yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti.

Son günlerde Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı polemik ile gündeme gelen Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'e samimi açıklamalarda bulundu.

Cüneyt Özdemir'in yayınına konuk olan Acun Ilıcalı, oy verdiği partiyi açıkladı. Ilıcalı'nın bu açıklamaları sosyal medyada gündeme oturdu.

Cüneyt Özdemir'in "Cumhurbaşkanıyla ilişkisi nedir diye sor diyorlar. Sana sürekli soruluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın, servetini yapmasında AK Parti ile ilişkilerinin etkisi var mı? Bu soruyu sormak bana zul geliyor ama Erdoğan mı zengin etti seni Acun?" sorusunu yanıtlayan Ilıcalı şu ifadelere yer verdi;

"Yani çok açık yüreklilikle iki konuyu söylemem lazım; birincisi maddi tarafımda bugüne kadar gelmemde cumhurbaşkanımızın herhangi bir etkisi olmamıştır bunu zaten herkes de görüyor benim kanalım hangisiydi Show idi sonra Star idi. Buraya reyting alıp ekonomi yaratmasında doğal olmayan ne var anlamış değilim"

Oyumu AK Parti'ye verdim

Acun Ilıcalı açıklamalarının devamında "Benim Cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum. Ama oyumu kime verdim; AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum."