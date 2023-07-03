Acun Ilıcalı sevgilisi ile fotoğraflarını paylaştı: 'Her günümüz böyle mutlu olsun' Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı..

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile olan pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutlayan Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Acun Ilıcalı zaman zaman sevgilisi ile karelerini takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum günü sebebiyle bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı paylaşımına 'Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.' notunu ekledi.

İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın pozları..