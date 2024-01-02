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Acun Ilıcalı, Survivor'da bir ilk diyerek duyurdu! İşte Survivor All Star'da sürpriz ödül...

Acun Ilıcalı, Survivor'da bir ilk diyerek duyurdu! İşte Survivor All Star'da sürpriz ödül... Survivor All Star 2024'te sezonun ilk büyük ödülü belli oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı o ödül...