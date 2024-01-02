Acun Ilıcalı, Survivor'da bir ilk diyerek duyurdu! İşte Survivor All Star'da sürpriz ödül...

TV8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor All Star yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.
1 Ocak 2024 Pazartesi günü yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşan Survivor All Star 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor.
İlk iki bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor'da yarın akşam oynanacak olan ödül oyunu büyük merak uyandırdı.
Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı duyuruda büyük ödülü açıkladı. İşte ödül oyununu kazanan takımı bekleyen büyük sürpriz..
Acun Ilıcalı ödülü açıkladı
Acun Ilıcalı, 2 Ocak Salı günü ekrana gelen 2. bölümde açıkladığı ödül ile yarışmacıları heyecanlandırdı.
Survivor All Star 2024'ün Çarşamba günü ekrana gelecek yeni bölümünde kazanan takımın kazanacağı ödül büyük şaşkınlık yarattı.
Acun Ilıcalı ödül oyununu kazanan takımın Kolombiya'ya gideceğini ve 2 gün orada kalacağını açıkladı. Ödülü duyan yarışmacılar büyük sevinç yaşadı.